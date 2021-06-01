Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan 'Yusufeli Barajı' nedeniyle su altında kalacak olan İşhan köyünde, vedalaşma başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan 'Yusufeli Barajı', ilçeyi sular altında bırakacak.

İlçe merkezi ile birlikte 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri, 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sular altında kalacak.

Bu köyler arasında olan İşhan köyünde yaşayanlar, taşınmaya hazırlanıyor.

60 HANELİ KÖY SULAR ALTINDA KALACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, bir kez daha taşınacak.

İlçe merkezinin, Yansıtıcılar mevkisinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Sular altında kalacak köylerden olan, 60 haneli İşhan köyünde yaşayanlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını belirtirken, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor.

Yusufeli Barajı'nın sular altında bırakacağı köye veda vakti VİDEO





"EVİMİZİ BIRAKMAK ZOR"

Köy halkından Kıvanç Usanmaz, "Köyümüz sular altında kalıyor ama anılarımız, emeklerimiz, topraklarımız da sular altında kalacak.

Mesela bizim için ev yapılıyor ama bu ev nasıl olacak, bahçemiz olacak mı; bunları bilmiyoruz. Üzülüyoruz, buraya çok emek harcadık.

Annem ve babamın buradaki emekleriyle okuduk, şimdi de biz çocuklarımızı okutuyoruz. Emeklerimizi suyun altına bırakıp gitmek zor." dedi.





"ARAZİMİZ SULAR ALTINDA KALACAK"

Aynur Cesur ise yeni yerleşim yerinin nasıl olacağını merak ettiklerini, köyde yer alan 35 dut ağacının, seralarının ve evinin sular altında kalacağını belirtti.

Nusret Yener de "Arazimiz suyun altına kalacak. Yeni yerleşim yerinde de çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.



