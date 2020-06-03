Yusufeli’de çıkan yangın, 7 evi kül etti

Yusufeli’de çıkan yangın, 7 evi kül etti

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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünde çıkan yangında, 7 ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Adatepe Mahallesi'ndeki tek katlı bir ahşap evde saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.

RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLER DİĞER EVLERE SIÇRADI

Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

7 EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangında 7 eve kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yusufeli’de çıkan yangın, 7 evi kül etti