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    Yusufeli'nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı

    Bölge halkı, ömürlerini sürdürdükleri evlerinin sular altında kalacak olması nedeniyle yeni yerleşim yerlerine geçmeden önce evlerini kendi elleriyle söktü.
    • 23.11.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:19
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    Yusufeli'nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı

    Temeli 26 Şubat 2013'te atılan Yusufeli Barajı su tutmaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapakları kapatılan baraj, hizmete girdi.

    Baraj, Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanında devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun da sahibi oldu.

    Evlerini kendi elleriyle söktüler

    Öte yandan baraj gövdesine yakın olan Yeniköy ve Irmakyanı köylerinin, 3 gün içinde sularla kaplanması bekleniyor.

    Bu nedenle bölge halkı, taşınma telaşına girişerek hayatlarını sürdürdükleri evlerini kendi elleriyle söktü.

    Yusufeli nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı #1

    Hüzün ve gurur içindeler

    Kimi evinin çatısını, penceresini sökerken kimi de ahırını söküp, yeni yerleşim alanına taşıdı.

    İHA'nın aktarımına göre; hüzün ve gurur içinde olduklarını ifade eden bölge halkı, eksiklerin tamamlanıp bir an önce yani hayatlarına başlamak istediklerini dile getirdi.

    Yusufeli nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı #2

    Yusufeli'nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı VİDEO

    "Hatıralarımız burada"

    Fikret Yılmaz da, "Yeniköy ve Irmakyanı köyü ilk sular altında kalacak. Hatıralarımız burada. Burada doğmuş burada büyümüşüz, terk etmek zorunda kalıyoruz. Şu anda evimizin, ahırımızın enkazlarını sökmeye çalışıyoruz. Çok duyguluyuz.” diye konuştu.

    Yusufeli nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı #3

    Yusufeli nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı #4

    Yusufeli nde sular altında kalacak köylerde telaş başladı #5


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