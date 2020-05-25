Yüz yüze eğitimin süresi eylülde belirlenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler." dedi.

Koronavirüs salgının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmişti.

Bu süreçte meslektaşlarıyla yüz yüze buluşamayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet ortamına taşınan ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' sayesinde gidemediği illere dijital imkanlarla ulaşmayı sürdürüyor.

BAKAN SELÇUK, MARDİNLİ EĞİTİMCİLER İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, bu kez Mardinli eğitimciler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim döneminde gösterdikleri çabadan dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Artuklu'dan bağlanan Nevin Çete'nin oğlu Deniz, EBA'daki yaz dönemi hazırlıklarına dikkat çekerek, "Siz bizi bizden daha çok düşünüyorsunuz. Ben yaz aylarını yok saymıştım. Sizin bu yaptığınız şey için minnettarım." derken, Bakan Selçuk da, "Bizim görevimiz çocuklarımıza hizmet etmek." yanıtını verdi.

"EYLÜL AYINDA YÜZ YÜZE EĞİTİMİN KAÇ HAFTA OLACAĞI BELİRLENECEK"

Bakan Selçuk, Yeşilli ilçesinden Orhan Kesim'in telafi eğitim ile ilgili sorusunu yanıtlarken, süreci izlediklerini belirterek, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz." dedi.