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    Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler kurtarıldı

    Muğla Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
    • 03.06.2022 - 19:24
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    Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz yatağına binen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan’ın Kos Adası'na gitmek üzere denize açıldı.

    Yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken yakalandılar

    Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken denizde yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, karaya çıkarılan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Yüzerek Yunanistan a geçmeye çalışan göçmenler kurtarıldı #1


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