Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler kurtarıldı
Muğla Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
- 03.06.2022 - 19:24
Muğla'nın Bodrum ilçesinden deniz yatağına binen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan’ın Kos Adası'na gitmek üzere denize açıldı.
Yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken yakalandılar
Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken denizde yakalandı.
İHA'nın haberine göre, karaya çıkarılan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.