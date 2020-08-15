Yüzmek için gittikleri Van Gölü'nde çöp topladılar
Hakkarili 2 doğasever Bilal Çiftçi ve Necmettin Ölmez yüzmek için gittikleri, Van Gölü'nde piknikçiler tarafından etrafa atılan çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı.
- İHA
- 15.08.2020 - 14:47
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı İnköy Mahallesi sahiline serinlemek için yüzmeye giden Hakkarili 2 doğasever Bilal Çiftçi ve Necmettin Ölmez, sahilin birçok yerine piknikçiler tarafından atılan çöplerle karşılaştı.
2 SAAT ÇÖP TOPLAYIP YAKTILAR
Etrafa rastgele atılan çöpleri 2 saatlik bir çalışmayla toplayarak cep telefonuyla kaydettikten sonra yakarak imha eden doğaseverler Çiftçi ve Ölmez, vatandaşları çöp konusunda duyarlı olmaya davet etti.