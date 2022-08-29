Damacana su fiyatının artmasıyla birlikte vatandaşlar orman ve baraj çevresindeki çeşmelere yöneldi. Su doldurmak için Sazlıbosna Barajı'na gelen ağabey-kardeş, "Devir ekonomi devri" dedi.

Son günlerde vatandaşların gündeminde zam ürünleri var.

Ulaşım, ham madde ve akaryakıta gelen zamların ardından damacana suların da maliyeti arttı.

Megakent'te 10 liraya satılan damacana suyunun fiyatı, şimdilerde ise firma ve ilçelere göre değişkenlik gösterek 27-30 TL arasında satılıyor.

Pet şişe ve damacanaları dolduruyorlar

Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna Barajı'na gelen vatandaşlar, bölgedeki çeşme suyundan su ihtiyacını gideriyor.

Çeşmeye gelenler, yanlarında getirdikleri pet şişe ve damacanaları doldurarak evlerine dönüyor.

Damacana zamlanınca vatandaşlar çeşmelere yöneldi VİDEO



Su masraflarına çözüm buldular

DHA'nın aktarımına göre; yaklaşık bir aydır su ihtiyaçlarını çeşmeden karşıladıklarını söyleyen ağabey ve kardeşi, zamlar nedeniyle artan su masraflarına bu şekilde çözüm ürettiklerini anlattı.

"Halk çözümler aramaya devam ediyor"

Yaklaşık 50 adet 5 litrelik şişeye çeşmeden içme suyu dolduran Nihat Ene, "Normalde burada balık tutuyorduk, geçerken burayı gördük. Suyun güzel olduğunu anladık. Dışarıdan alacağına gel buradan doldur daha iyi. Devir ekonomi devri. Normalde 2 lira 75 kuruş veriyordum bu suya ben, şimdi olmuş 7 lira 50 kuruş. Böyle yaptığınız zaman halk çözümler aramaya devam ediyor. 4 kişilik bir aile günde 10 litre su içiyorsa, 15 lira para yapar. Az para değil. Benim ve kardeşimin aylık 300 liraya yakın su masrafı oluyordu." dedi.

"Aylık 700-800 lirayı buluyor"

Murat Ene ise 10 adet damacanayla gelerek sularını doldurdu.

Aylık su fiyatının fazla olduğunu söyleyen Ene, "Normalde pikniğe geliyordum buraya, güzel bir su olduğunu gördüm. Emekliyim, aldığımız ücretler belli. 4 kişilik bir aileyim ben, bir damacana su 27 lira. Aylık 700-800 lirayı buluyor. İçme suyunu bile karşılayamıyoruz. Bir aydır buradan su doldurup götürüyorum. Boş şişeleri de damacanaları doldurup götürüyorum. Gerçekten sadece içme suyumuz bile bize çok büyük külfiyet oldu artık. Kendi çapımızda çözüm üretiyoruz. Nereye kadar çözüm üreteceğiz orayı bizde bilmiyoruz." diye konuştu.

















