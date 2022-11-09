Zap bölgesinde 2 terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen ve köşeye sıkışan 2 PKK'lı terörist, "teslim ol" çağrısına olumlu yanıt verdi.
- 09.11.2022 - 19:54
Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, bölgedeki hain teröristlere göz açtırmıyor.
Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Pençe Kilit Operasyonu'yla köşeye sıkıştı.
2 terörist teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'teslim ol' çağrısına olumlu yanıt veren teröristler, Mehmetçiğe teslim oldu.
"Zap teröristler için çıkmaz sokaktır"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK’lı terörist “teslim ol” çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu."