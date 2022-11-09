Zap bölgesinde 2 terörist teslim oldu

Zap bölgesinde 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen ve köşeye sıkışan 2 PKK'lı terörist, "teslim ol" çağrısına olumlu yanıt verdi.

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçik, bölgedeki hain teröristlere göz açtırmıyor.

Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Pençe Kilit Operasyonu'yla köşeye sıkıştı.

2 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'teslim ol' çağrısına olumlu yanıt veren teröristler, Mehmetçiğe teslim oldu.

"Zap teröristler için çıkmaz sokaktır"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır! Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK’lı terörist “teslim ol” çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu."