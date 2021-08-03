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    Zap Suyu'nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı

    Heyelan ve selin meydana geldiği Van-Hakkari karayolundaki Zap Suyu'nun taşması sonucu, binlerce balık öldü. Sağ kalan balıkları da düğün konvoyunda bulunanlar yakaladı.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 07:42
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 08:24
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    Zap Suyu'nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

    İlçeye bağlı Akalın ve İnanlı mahallelerindeki birçok ev sel suları altında kalırken, Van-Hakkari karayoluna inen heyelan ve sel, Zap Suyu'nun taşmasına neden oldu.

    Taşan Zap Suyu'nda binlerce balık ölüsü su yüzüne çıktı.

    BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

    Heyelanın meydana geldiği bölgede bekletilen düğün konvoyundaki vatandaşlar ise su yüzüne çıkan sağ balıkları yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

    Vatandaşlar tuttukları balıkları kasa ve poşetlere doldurarak, araçlarına bıraktı.

    Zap Suyu nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı #1

    “40 KİLO BALIK TUTTUM”

    Düğüne giden İlhami Kozay, "Hakkari’ye düğüne gidiyorduk. Ancak heyelan nedeniyle kara yolu kapandı. Biz yolda beklerken Zap Suyu’nda binlerce balık su yüzüne çıktı. Araçlarda olan poşet ve sebze kasalarıyla, balık tutmaya çalışıyoruz. Şu an balık tutma yarışı var. Şimdiye kadar 40 kilo balık tuttum." dedi.

    Zap Suyu nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı #2

    Zap Suyu nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı #3

    Zap Suyu nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı #4

    Zap Suyu nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı #5

    Zap Suyu nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı #6

    Zap Suyu nda binlerce balık öldü, sağ kalanları ise düğüncüler kaptı #7

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