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    Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü

    Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 02:45
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    Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü

    Yangın Zeytinburnu, Telsiz Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı.

    85/14 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

    YAŞLI ADAM YANGINDAN KURTARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları dairede çıkan yangına müdahale etti.

    Dairede yaşayan ve dumandan etkilenerek ağır yaralanan 75 yaşındaki Rıfat Evrensel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Bu sırada Evrensel'in dubleks dairenin alt katında yaşayan eşinin de olan biteni camdan izlediği görüldü.

    Zeytinburnu nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü #1

    SAĞLIK EKİPLERİNİN HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜ YAŞLI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak kalbi duran Rıfat Evrensel'e ilk müdahaleyi ambulansta yaparak tekrar hayata döndürerek en yakın hastaneye kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

    Zeytinburnu nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü #2

    Zeytinburnu nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü #3

    Zeytinburnu nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü #4

     

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