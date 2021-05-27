Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü

Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı: 1 ölü

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yangın Zeytinburnu, Telsiz Mahallesi'nde gece saat 00.00 sıralarında çıktı.

85/14 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

YAŞLI ADAM YANGINDAN KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları dairede çıkan yangına müdahale etti.

Dairede yaşayan ve dumandan etkilenerek ağır yaralanan 75 yaşındaki Rıfat Evrensel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polis ekiplerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Bu sırada Evrensel'in dubleks dairenin alt katında yaşayan eşinin de olan biteni camdan izlediği görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİNİN HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜ YAŞLI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ağır yaralı olarak kalbi duran Rıfat Evrensel'e ilk müdahaleyi ambulansta yaparak tekrar hayata döndürerek en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor.