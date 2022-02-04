Zeytinburnu'nda bir kişi, arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı

İstanbul'un Zeytinburnu’nda bir kişi sokak ortasında takip ettiği Emrah K.'ye kurşun yağdırdı. Bu sırada Emrah K.'nin yanında bulunan arkadaşı da saldırganı silahla kovaladı.

Saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Veliefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Emrah K. ve arkadaşı sokakta yürürken arkalarından koşan bir kişi, elindeki silahla Emrah K.'ye 4 el ateş etti.

ARKADAŞI DA SALDIRGANI SİLAHLA KOVALADI

Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı fakat saldırı sırasında Emrah K.’nin yanında bulunan arkadaşı silahla saldırganı kovalamaya başladı.

Olayı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah K.’nin baldırından ve kasığından yaralandığını belirledi.

Emrah K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"3-4 EL ATEŞ EDİLDİ"

Olayın görgü şahitlerinden Murat Aktaş, "Yukardan iki kişi geliyordu. Arkadan da bir kişi sıktı bacaklarına. Yanından geçti koşarak aşağı doğru indi. Diğeri de silahını çıkarıp onu kovaladı. 3-4 el ateş edildi. Yaralının belinden aşağısına sıktılar herhalde hayatını kaybetmez" dedi.

Olaydan sonra yaşanan kovalamaca çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.













