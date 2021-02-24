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    Zeytinburnu'nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı

    Sürüklenerek karaya oturmasının üzerinden 27 gün geçen 108 metrelik gemide, yakıt sızıntıları olduğu görüldü.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 12:43
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    Zeytinburnu'nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı

    Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak Cuma günü Zeytinburnu Ahırkapı'da, Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "Streamline" isimli kargo gemisi karaya oturmuştu.

    Gemide mahsur kalan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov çalışmaların ardından yara almadan kurtarılmıştı.

    SON DURUMU GÖRÜNTÜLENDİ

    Gemi 27 gündür kurtarılmayı beklerken son durumu havadan drone ile görüntülendi.

    YAKIT SIZINTISI BAŞLADI

    Görüntülerde geminin denize bakan tarafından yakıt sızmaya başladığı görüldü. Öte yandan gemi, tamamen batmasının önüne geçmek için halat ile taşlara bağlanmıştı.

    Zeytinburnu'nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı VİDEO


    Zeytinburnu nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı #1

    Zeytinburnu nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı #2

    Zeytinburnu nda karaya oturan gemiden yakıt sızmaya başladı #3

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