Zeytinburnu'nda kazaya karışan otomobiller dereye uçtu

Zeytinburnu sahil yolunda kaza yapan 2 otomobil köprü korkuluklarını da kırarak su dolu dereye uçtu. Sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıkan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul'da Zeytinburnu Sahil Yolu Kennedy Caddesi’nde, saat 01.00 sıralarında, aşırı süratli olan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı.

Araçlar dereye uçtu

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, 34 FCZ 358 plakalı otomobili sıkıştırdı. Daha sonra birbirine giren 2 otomobil köprü korkuluklarını kırarak dereye uçtu.

Aşırı süratli olan ve kazaya sebebiyet veren otomobil olay yerinden kaçarken dereye uçan otomobiller şans eseri lastiklerin üzerine düştü.





Aracın tavanına çıktılar

İHA'nın haberine göre, su dolu derenin içinde kaybolan otomobillerin içindeki toplam 4 kişi sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin tavanına çıkan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri 4 kişiye ayakta müdahale etti.





Araçtan çıkarılan 4 kişinin durumu iyi

Polis ekipleri olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kaza yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kazaya karışan aracın içindeki 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.