Petrol
92.51
0.10%
Euro
18.6177
-0.04%
Dolar
18.5879
0.00%
Altın
1.02
0.27%
Borsa
4361
-0.02%
Bitcoin
311.997
-9.97%
BTXN Coin
8.85
-0.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Zeytinburnu'nda kazaya karışan otomobiller dereye uçtu

    Zeytinburnu sahil yolunda kaza yapan 2 otomobil köprü korkuluklarını da kırarak su dolu dereye uçtu. Sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıkan 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
    • 10.11.2022 - 05:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu'nda kazaya karışan otomobiller dereye uçtu

    İstanbul'da Zeytinburnu Sahil Yolu Kennedy Caddesi’nde, saat 01.00 sıralarında, aşırı süratli olan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı.

    Araçlar dereye uçtu

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, 34 FCZ 358 plakalı otomobili sıkıştırdı. Daha sonra birbirine giren 2 otomobil köprü korkuluklarını kırarak dereye uçtu.

    Aşırı süratli olan ve kazaya sebebiyet veren otomobil olay yerinden kaçarken dereye uçan otomobiller şans eseri lastiklerin üzerine düştü.

    Zeytinburnu nda kazaya karışan otomobiller dereye uçtu #1

    Aracın tavanına çıktılar

    İHA'nın haberine göre, su dolu derenin içinde kaybolan otomobillerin içindeki toplam 4 kişi sudan korunmak için otomobillerin tavanına çıktı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin tavanına çıkan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri 4 kişiye ayakta müdahale etti.

    Zeytinburnu nda kazaya karışan otomobiller dereye uçtu #2

    Araçtan çıkarılan 4 kişinin durumu iyi

    Polis ekipleri olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kaza yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan kazaya karışan aracın içindeki 4 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı.

    Zeytinburnu nda kazaya karışan otomobiller dereye uçtu #3

    Vinçle dereden çıkarılan otomobillerin içinden sular aktı. Güçlükle çıkarılan otomob

    Kuduz şüphesinde hayat kurtaran yöntem
    Sağlık

    Kuduz şüphesinde hayat kurtaran yöntem

    KYK borçları ve faizleri silindi mi? Resmi Gazete'de yayınlandı! KYK borçları nasıl ödenecek?
    Gündem

    KYK borçları ve faizleri silindi mi? Resmi Gazete'de yayınlandı! KYK borçları nasıl ödenecek?

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Görüş Bildir