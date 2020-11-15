Zeytinburnu'nda kuru kafa ve kar tanesi şeklinde haplar ele geçirildi

Zeytinburnu’nda yaklaşık 1 milyon TL piyasa değeri olan kuru kafa ve kar tanesi baskılı 25 bin adet uyuşturucu hap piyasaya sürülmeden yakalandı.

Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi.

25 BİN HAP BULUNDU

Bina içinde kontrollerini gerçekleştiren ekipler 10 bin 100 adet kuru kafa ve 14 bin 900 adet kar tanesi şeklinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonun yapıldığı adreste şişe içerisine konulmuş vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit de bulundu.

Bina içerisinde bulunan Emrah A. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Operasyonu derinleştiren ekipler Halil P. ve beraberindeki taksi sürücüsü Hayri B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B. isimli kişiler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Halil P. isimli kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.











