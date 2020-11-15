Zeytinburnu'nda kuru kafa ve kar tanesi şeklinde haplar ele geçirildi
- İHA
- 15.11.2020 - 13:05
Zeytinburnu Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Çırpıcı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçası olduğu tespit edildi.
25 BİN HAP BULUNDU
Bina içinde kontrollerini gerçekleştiren ekipler 10 bin 100 adet kuru kafa ve 14 bin 900 adet kar tanesi şeklinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonun yapıldığı adreste şişe içerisine konulmuş vaziyette uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit de bulundu.
Bina içerisinde bulunan Emrah A. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Operasyonu derinleştiren ekipler Halil P. ve beraberindeki taksi sürücüsü Hayri B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Emrah A. ve Hayri B. isimli kişiler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Halil P. isimli kişi ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.