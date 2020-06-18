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    Zeytinburnu'nda otomobil, doğal gaz borularını patlattı

    Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil binanın doğalgaz borularına çarparken, doğal gaz kaçağı sebebiyle sokakta panik yaşandı.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 04:31
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    Zeytinburnu'nda otomobil, doğal gaz borularını patlattı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi 72-4 Sokak'ta, sürücüsü Hakan K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RSG 50 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak, önce doğalgaz borularına ardından da binanın duvarına çarptı.

    DOĞAL GAZ BORUSU PATLADI

    Kaza nedeniyle hasar alan doğalgaz borularından gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntı sebebiyle binalarda oturanlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis kaza yerini emniyet şeridiyle kapatırken, İGDAŞ ekipleri doğalgaz akışını kesti. Kaza yapan araç, çekiciyle kaldırıldı.

    Zeytinburnu'nda otomobil, doğal gaz borularını patlattı

    ÖNCE DUBALARA, SONRA DA BORULARA ÇARPTI

    Doğalgaz kaçağının oluştuğu binada yaşayan Feyzi Erdem, "Önce dubalara vuruyor ondan sonra doğal gaz borularına vuruyor. Çocuk da o sırada kapıda duruyor. Sonunda da duvara vuruyor. Araçtan indikten sonra 'bayan sürüyordu' dedi. Polisler aldı götürdü sonrasında." diye konuştu.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Öte yandan yaşanan panik ve kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkarak önce doğalgaz borularına ardından da bina duvarına çarptığı görülüyor. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.

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