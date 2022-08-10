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    Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı

    Zeytinburnu'nda bilinmeyen bir nedenle hırdavat dükkanında çıkan yangında patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri 1 saatin ardından yangını söndürebildi.
    • 10.08.2022 - 01:42
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    Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı

    Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Demiciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir hırdavat dükkanında saat 23.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkana sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerinin yanışını çaresiz izleyen kişi feryat etti.

    "Allah’ım bu nasıl bir acı"

    Dükkanı yanan kişi göz yaşları içinde söndürme çalışmalarını izlerken, “Allah’ım bu nasıl bir acı” diye feryat etti. İş yeri sahibinin feryadını duyan vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşadı.

    Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı #1

    Patlamalar yaşandı

    Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında çıkan patlama sesleri korku dolu anlar yaşatırken, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonunda kontrol altına alındı.

    Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı #2

    1 saatin ardından söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, yangın esnasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazırda bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çabası sonucu söndürüldü.

    Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı #3

    Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşandı #4


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