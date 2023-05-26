DHA
İstanbul'da yaşanılan kazada şans eseri yaralanan olmadı..
Saat 17.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, T1 Bağcılar - Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 46 PD 163 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferler iptal edildi.
Kaza anı kamerada
Kazada ölen yada yaralanan olmazken, tır ve tramvayın olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Tırın gelişi ve panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"Tramvayın durması lazımdı"
Olayı anlatan Mehmet Baştuğ, "Tır geçiyordu, karşıdan da tramvay geliyordu. Tır viraja dönüş yapıyordu, tırın dorsesi tramvaya çarptı. Tramvayın orada durması lazımdı" dedi.