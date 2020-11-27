Euro
9.3505
-0.4%
Dolar
7.8331
-0.49%
Altın
455.78
-0.5%
Borsa
1.342
0%
Bitcoin
137.200
-5.71%
EXEN Coin
9.99
-3.84%
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Zeytinburnu'nda yakalanan zengin dilenci

    Zeytinburnu'nda otomobille gelerek, engelliymiş gibi davranıp koltuk değnekleriyle dilencilik yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 09:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu'nda yakalanan zengin dilenci

    Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi’nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü.

    ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

    Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 euro, 300 dolar, 3 bin 345 Türk Lirası ve araba anahtarı bulundu.

    Zeytinburnu'nda dilencinin üstünden çıkan paralar ViDEO

    dilenci

    Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

    dilenci

    dilenci

    dilenci

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir