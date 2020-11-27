Zeytinburnu'nda yakalanan zengin dilenci

Zeytinburnu'nda otomobille gelerek, engelliymiş gibi davranıp koltuk değnekleriyle dilencilik yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi’nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü.

ÜZERİNDEN ÇIKANLAR

Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 euro, 300 dolar, 3 bin 345 Türk Lirası ve araba anahtarı bulundu.

Zeytinburnu'nda dilencinin üstünden çıkan paralar ViDEO

Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.