Zeytinburnu'ndaki teknoloji mağazası alev alev yandı Zeytinburnu'nda bir teknoloji mağazasında gece saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Alev alev yanan mağaza itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

İHA

İstanbul Zeytinburnu'nda gece saat 01.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında teknoloji mağazasının büyük bir bölümü alevler içinde kaldı.

itfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Yangını gören ve büyük bir korkuyla kendilerini sokağa atan site içerisindeki vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bulunduğu binaya müdahale ederken mağazanın yoğun duman altındaki üst katında bulunan camları da kırarak içeri girdi.

"Yangın büyük ihtimal klimalardan dolayı çıktı"

İçeride herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldıktan sonra yangın müdahaleler sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir olarak bölgede beklerken, polis olay hakkında soruşturma başlattı.

Yangını gören Gafur Akyüz yaşananları şöyle anlattı: