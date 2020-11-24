24 Kasım Öğretmenler Günü için bir araya gelen liseli gençler, okullarda şahit olunan diyalogları rap müziği ile birleştirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde bir araya gelen Kadıköy Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, tüm öğretmenlere bir sürpriz hazırladı.

Farklı müzik türlerine gönül veren öğrenciler, öğretmenlerinden sıklıkla duydukları cümleleri ve okul içi diyalogları rap müzikle besteleyip seslendirerek klip çekti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğrencilerin "Öğretmenim Canım Benim" klibini, Twitter hesabından yayınladı.

"DERSTE SÖYLEYEMEDİKLERİNİ MÜZİKLE ULAŞTIRMIŞLAR"

Bakan Selçuk paylaşımında, "Liseli gençlerimiz 24 Kasım için bir klipte buluşmuşlar. Ders ortasında dillerinin ucuna gelip de söyleyemediklerini rap müziğin ritmi ve temposuyla ulaştırmayı başarmışlar. Biraz inceden dokundurmuşlar ama sonunu tatlıya bağlamışlar." mesajına yer verdi.

Ziya Selçuk liseli öğrencilerin Öğretmenler Günü klibini paylaştı