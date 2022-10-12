Zonguldak Çaycuma'da belediye pazar yerindeki çöpleri toplamayı unuttu

Zonguldak Çaycuma'da İstasyon mahallesi halkı, salı günleri kurulan pazarın çöpleriyle güne uyandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde her salı günü kurulan halk pazarının çöpleri akşamüzeri esnafların tezgahlarının kaldırılmasıyla pazar yeri çöplerle kaldı.

Çöp yığını oluştu

CHP'li belediye, çöpleri toplamayı unuttu. Ertesi sabah mahalleli tarafından pazar yerinde çöplerin alınmadığı, adeta bir çöp yığını bulundu.

İHA'nın haberine göre, pazar yerinin ayrıca otopark olarak kullanılmasıyla birlikte sabah gelen araç sürücüleri pazar yerinin temizlenmediğini görünce şaşkınlık yaşadı.