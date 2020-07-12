Zonguldak, kandaki oksijen ve nabzı ölçen cihaz üretti

Bilim ve Sanat Merkezi'nin, kandaki oksijen ve nabzı aynı anda ölçebilen oksimetre çalışmaları başarılı oldu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), laringoskop ve ventilatörden sonra yeni bir tıbbi cihaz daha üretti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak maksadıyla şimdiye kadar maske, siperlik ve dezenfektan üreten Ereğli BİLSEM, tıbbi görüntülemede kullanılan laringoskop aparatı ve ventilatörün ardından oksimetre üretmeyi de başardı.

HEM PİLLE HEM DE ADAPTÖRLE ÇALIŞIYOR

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Taylan Çağatay Akın, oksimetrenin hem pille hem de adaptörle çalıştırılabildiğini ifade etti.

KULLANIMA VE GELİŞİME AÇIK

Akın, “Kızılötesi LED ile algılayıcılar sayesinde kanın ışık geçirgenliğinden yararlanarak alyuvarlarda taşınan hemoglobin miktarını ölçebilmektedir. Nabız değerlerini de ölçen cihaz, bu değerleri ekranda göstermektedir. Cihaz açık kaynak kodlu olma özelliği ile herkesin kullanımına ve geliştirmesine açıktır.” dedi.





























