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- Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonunda şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 06.07.2020 - 20:45
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 4 ilde operasyon düzenlendi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI,4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Ankara, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden avukat olan M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.