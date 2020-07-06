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    Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

    Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı FETÖ operasyonunda şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 20:45
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    Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama #1

    Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 4 ilde operasyon düzenlendi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI,4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Ankara, Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüpheliden avukat olan M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama #2

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