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    Zonguldak sahillerinde palamut bolluğu yaşanıyor

    Av sezonunun başlamasıyla birlikte ava çıkan balıkçılar, bu sezon bölge halkını palamuta doyuruyor. İlk hafta tezgahlarda 70-100 TL arasında satışa sunulan palamutun fiyatı 40 TL’ye kadar geriledi.
    • 28.09.2022 - 09:58
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    Zonguldak sahillerinde palamut bolluğu yaşanıyor

    Yurt genelinde av sezonu hareketli geçmeye devam ediyor...

    15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erdi.

    Yasak boyunca hummalı çalışmalar yapan balıkçılar, şimdilerde gece gündüz ağlarını denizlere atarak taze balık yakalıyor.

    Palamut bu sezon birçok kentte balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı.

    Palamut bolluğu yaşanıyor

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de vatandaşlar palamuta doydu.

    Denizden bol miktarda çıkan palamutun fiyatı da uygun olunca vatandaşların rağbeti arttı.

    Zonguldak sahillerinde palamut bolluğu yaşanıyor #1

    40 TL'ye kadar geriledi

    İlk hafta tezgahlarda 70-100 TL arasında satışa sunulan palamutun fiyatı 40 TL’ye kadar geriledi.

    İHA'nın aktarımına göre; palamutun aşırı miktarda olduğunu belirten balıkçı esnafı Şenol Sönmez, fiyatının daha da gerileyeceğini düşündüğünü vurguladı.

    Zonguldak sahillerinde palamut bolluğu yaşanıyor #2

    "Fiyatların biraz daha düşeceği tahmin ediliyor"

    Sönmez, “Yaklaşık olarak 30-40 senelik balıkçıyız. Bu sene yaşadığımız balıkçılığı hiçbir dönem yaşamadık. Palamutlar çok aşırı miktarda var. Fiyatlarda uygun olduğundan dolayı vatandaşında teveccühü fazla. Fiyatlar düştüğünden dolayı özellikle dipfrize koymak için balık alınıyor. Yaklaşık olarak yarım kilo-600 gram gelen balıklar 25 TL’den satılıyor. 1 kilo gelen balıkların tanesi de 50-40 TL olarak değişiyor. Balığın fiyatlarının biraz daha düşeceği tahmin ediliyor. Palamutun 1-2 ay daha devam edeceği kanaatindeyim” dedi.

    Zonguldak sahillerinde palamut bolluğu yaşanıyor #3

    "Bir tabak çorbanın 40 TL olduğu yerde balık bedava"

    Balıkçı esnafı Adem Çetin konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Balığın en iyisi Zonguldak Karadeniz Ereğli’de çıkar. Zaten belli. Şu anda bolluk var gibi, fiyatlar da düştü. İki gün önce 60 TL’ye sattığımız palamutlar şu anda iri balıklar bir kilo ile bir kilo 200 gram arasında geliyor 40 TL’ye kadar geriledi. Orta boylar mesela 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Yani ucuz. Türkiye’de bir tabak çorbanın 40 TL olduğu yerde balık bedava. Büyüklerinden bir balık aldığın zaman 3 kişiye yeter. Biz bile 5 kişi iki tane balığı yiyemiyoruz.” dedi.

    Balık satın alan vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını, fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

    Zonguldak sahillerinde palamut bolluğu yaşanıyor #4


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