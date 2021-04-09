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    Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

    Elvanpazarcık beldesi akşam saatlerinde yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 06:18
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    Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

    Zonguldak'ta dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkisi gösterirken, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü.

    Özellikle kar yağışının etkiliği olduğu yerlerden biri de Elvanpazarcık beldesi oldu.

    BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

    Yağan kar yağışı sonrasında belde beyaza büründü.

    Kar yağışının gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı ise 5 dereceye kadar düştü.

    Zonguldak ın yüksek kesimlerine kar yağdı #1

    Zonguldak ın yüksek kesimlerine kar yağdı #2

    Zonguldak ın yüksek kesimlerine kar yağdı #3

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