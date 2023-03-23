Zonguldaklı madenciler yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı İlk sahuru ailelerinden ayrı olarak karşılayan emektar maden işçileri, yer altında mesai arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklar yaptı.

İHA

Ramazan Ayı'na girildi...

Yurt genelinde ilk teravih ve ilk sahurun heyecanı yaşandı.

Günler öncesinden başlayan hummalı hazırlıkların ardından dün akşam, süslenen binlerce camide teravihler kılındı.

Ardından gece de sahur yapıldı. Kimileri ise sahurunu ailelerinden uzak yaptı.

Bunlardan biri de emekçi maden işçileri.

Zonguldak'ın Gelik beldesinde çalışan maden işçileri yerin metrelerce altında sahur hazırlığı yaptı.

Ailelerinden ayrı ilk sahur

Kömür kazan madenciler, mesai arkadaşlarının vaktin yaklaştığını haber vermesi üzerine üretime kısa süreli ara verdi.

Tahtalardan sofra kuran madenciler; domates, salatalık, biber, soğan, peynir, zeytin, meşrubat ve ekmekten oluşan sahur yemeğinden yedi.

"Biraz buruk bir sevinç yaşıyoruz"

Maden ocağında beş yıldan bu yana vardiya mühendisliği yapan 35 yaşındaki Murathan Öztürk, sahur yemeğinin ardından işçilerle birlikte dua etti.

Bu yıl da sahuru maden ocağında yaptıklarını anlatan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Bahadır Kardeşler Madencilik Şirketi'nde vardiya amiri olarak görev yapıyorum. Çok şükür bu yıl Ramazan Ayı'na maden ocağında girmek nasip oldu. Tabii ailemizden uzaktayız. Biraz buruk bir sevinç yaşıyoruz ama burada da arkadaşlarımızla beraber bir aile gibiyiz. Arkadaşlarımızla beraber sofra kuruyoruz. Çok şükür. Sahurumuzu yapıyoruz. Domates, soğan, peynir, zeytin, salatalık, ekmek, meşrubatımız vardı. Sahurdan sonra duamızı yaptık. Şimdi arkadaşlarla herkes kendi görev yerine geçecek. Çalışmaya devam edeceğiz.

"Bu bizim ekmek kavgamız"

14 yıllık maden işçisi Muhammet Bayhan bu yıl maden ocağında ilk sahuru yaptıklarını anlatarak şöyle dedi:

Öncelikle Müslüman Alemi'nin Ramazan Ayı mübarek olsun. Sahurumuzu yaptık. Allah'a çok şükür. Ailemizden ayrıyız ama burada bir aileyiz. Arkadaşlarla beraber sahurumuzu yapmak bu sene ocakta nasip oldu. Bu bizim bir ekmek kavgamız. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buradan çıkarıyoruz. Çalışmak zorundayız. Arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Sevincimizi de üzüntümüzü de hep beraber yaşıyoruz. Ailemizden fazla arkadaşlarımızı görüyoruz. Allah ne verdiyse soframızı kurduk. Yemek yedik. Sıcak yemeği ocakta bulamıyoruz. Getirsek de soğuyor yiyemiyoruz. Hazır gıdalarla sahur oluyor. Allah bir kolaylığını veriyor. Ben 14 senedir hiç orucu bırakmadım. Gündüz de olsa gece de olsa orucumuzu tuttuk.

Ailelerinden uzakta Ramazan Ayı'nı karşılayan maden işçileri, sahur yemeğinin ardından yeniden üretime devam etti.