İstanbul'un fethinin 569’uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 10 metre uzunluğundaki bir gemi karadan yürütüldü. Gemiyi gören, telefonuna sarıldı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Zonguldak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi'nin destekleri ile ‘Fetih Yeniden Zonguldak 1453’ adlı etkinlik düzenlendi.

10 metrelik gemiyi karadan yürüttüler

İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Yeniçeriler ve Sipahiler tarafından Mehteran Marşı eşliğinde 10 metre uzunluğunda 2,5 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğindeki gemi, karadan yürütüldü.

Gören şaştı, kaldı

Gemiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı, çoğu da ellerine cep telefonlarını alarak o anları kaydetti.

Valilik binası önünde İstanbul’un fethini anlatan gösteriler de büyük beğeni topladı.

Zonguldak’ta 10 metrelik gemi karadan yürütüldü ViDEO

“Gemiyi 3-4 hafta gibi bir zamanda tamamladık”

Dikkat çeken organizasyonla ilgili İHA’ya konuşan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, “Madenci heykeli önünden başlamak suretiyle valilik önüne kadar gençlerimizle birlikte bu duyguyu yaşayarak, o dönemki ruhu ve maneviyatı yaşayarak gemiyi karadan yürüttük. Zonguldak’ta ilk defa böyle bir organizasyon oldu. Gemiyi 3-4 hafta gibi bir zamanda tamamladık ve 20’nin üzerinde bir gencimizle yaptık. Çok güzel oldu, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Sana selam getirdik Ulubatlı Hasan’dan”

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise “569’uncu yıl dönümünü kutladığımız fetih dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. İstanbul’un fethi dünya tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bütün tarihçilere göre Orta Çağ'ın kapanması, Yeni Çağ'ın açılması demektir. Büyük Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalması demektir.

Onun için biz bu fethi anlamalı, yeni yetişen nesillerimize de çok iyi aktarmalıyız. Bugün buraya katılan gençler o mesajı verdi. Zonguldak halkı bu Anadolu’nun her karış toprağına sahip çıkacağının mesajını verdi. Şairin dediği gibi ‘Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdik Ulubatlı Hasan’dan. Biz bu selamı almaya devam edeceğiz.” dedi.