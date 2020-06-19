Zonguldak'ta, 2 günlük bebeği sokağa bıraktılar

Göbek bağı mandal ile bağlanıp, poşet içerisinde otobüs durağına bırakılan 2 günlük bebek, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde, bir otobüs durağında bekleyen Baki Yardım, poşet içerisinde olan bir bebek buldu.

Ağlama sesleri üzerine durumu fark eden Yardım, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada durağa gelen başka vatandaşlar da ağlayan bebeği sakinleştirdi.

2 GÜNLÜK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Göbek bağı mandalla bağlı şekilde bırakılan 2 günlük kız bebek, sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilerek, "Bebeğin genel durumu iyi. Destek amaçlı hastanemizde yatıyor. Bakımı ve beslenmesi bizim hemşirelerimiz tarafından yapılıyor. Gönüllük esasına göre 24 saat bakımı yapılıyor. Anormal bir bulgu yok. Tedbir amaçlı testlerini yapıyoruz. Sonuçlar çıkınca bir aksilik olmazsa pazartesi günü taburcu yapılarak Sosyal Hizmet Merkezi kurumlarına teslim edilecek" denildi

JANDARMA, KÖPEKLERLE ARAMA YAPTI

Jandarma ekipleri de bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilk olarak bölgedeki güvenlik kameralarını taradı.

Otobüs durağını gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı. Jandarma ekipleri, bırakılan bebeğin eşyalarını iz takip köpeklerine koklatarak bölgede arama çalışması yaptı.

Jandarmanın bebeği bırakan kişiyi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

"BU VİCDANSIZLIĞI YAPAN BULUNSUN"

Bebeğin bulunduğu otobüs durağının yakınındaki köyde oturan Yusuf Yılmaz, "Bahçenin içerisinde emzik falan bulundu. Durağın arkasında bir poşet eşya bırakılmış. Biz köyümüzden biri olduğunu düşünmüyoruz. Dışarıdan biri gelip bırakmış. Bu vicdansızlığı yapan inşallah bulunur" dedi.

"BAŞI BANKA SIKIŞMIŞTI"

Bebeği bulan 2 çocuk babası Baki Yardım, bebeği bulduğunda çok üzüldüğünü belirterek, şu sözleri söyledi:

"Geldiğim durakta bir poşet fark ettim. İçinde battaniye vardı. O sırada bir çocuk sesi geldi. Etrafıma baktım kimse yok. Açtığımda içinde bir bebek olduğunu gördüm. Çocuğun başı banka sıkışmıştı. Yavaş yavaş kucağıma aldım. Hemen sağlık ekiplerine aradım. O sırada servisim geldi ancak binmedim. Sağlık ekipleri ve jandarma gelene kadar bekledim. Birkaç dakika daha çocuğun sesini duymasam fark etmeyip, servise binip işe gidecektim.





"İNSAN OLAN BUNU YAPMAZ"

Oraya bir can bırakılmış, o anki duygularımı anlatamıyorum. İnsan olan bunu yapmaz. Köpekler bile yavrularını suya düştüğü zaman ağzı ile çıkarıyor. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bebek iki günlükmüş ama Allah uzun ömürler versin çok sağlıklı ve iki aylık gibi görünüyordu. Bebeği bırakanın kim olduğunu jandarma araştırıyor. Benim tahminim yabancı birileri gelip bıraktı."