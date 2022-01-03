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    Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

    Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken yaslandıkları demir korkulukla birlikte 3 metreden aşağıya düştü. Çığlıkları duyan komşuların yardımına koştuğu 3 arkadaş hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 21:38
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 22:26
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    Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

    Saat 20.30 sıralarında Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Serkan D., Cengiz A. ve Emrah K. evlerine gittikleri sırada yol kenarındaki demir korkuluğa yaslandı.

    3 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

    Bir süre şakalaşan 3 arkadaş demir korkuluğun kopmasıyla birlikte yaklaşık 3 metreden aşağı düştü. 2 arkadaş düştükleri yerde beton blok ile demir korkuluklar arasına sıkıştı.

    VÜCUTLARINA DEMİR BATTI

    Cengiz A. ile Emrah K. olayda demirlerin vücutlarına batması sonucu yaralandı. Serkan D. ise şakalaşırken düştüklerini anlatarak arkadaşını teselli etmeye çalıştı.

    Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı üç arkadaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu VİDEO

    Zonguldak ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu #1

    Zonguldak ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu #2

    Zonguldak ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu #3

    Zonguldak ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu #4

    Zonguldak ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu #5


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