Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu

Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken yaslandıkları demir korkulukla birlikte 3 metreden aşağıya düştü. Çığlıkları duyan komşuların yardımına koştuğu 3 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Saat 20.30 sıralarında Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Serkan D., Cengiz A. ve Emrah K. evlerine gittikleri sırada yol kenarındaki demir korkuluğa yaslandı.

3 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Bir süre şakalaşan 3 arkadaş demir korkuluğun kopmasıyla birlikte yaklaşık 3 metreden aşağı düştü. 2 arkadaş düştükleri yerde beton blok ile demir korkuluklar arasına sıkıştı.

VÜCUTLARINA DEMİR BATTI

Cengiz A. ile Emrah K. olayda demirlerin vücutlarına batması sonucu yaralandı. Serkan D. ise şakalaşırken düştüklerini anlatarak arkadaşını teselli etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı üç arkadaş ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak'ta 3 arkadaş şakalaşırken hastanelik oldu VİDEO

