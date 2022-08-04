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    Zonguldak'ta 4 evi soyan hırsız yakalandı

    Zonguldak'ta 5 ayrı ikamette hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 04.08.2022 - 06:59
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    Zonguldak'ta 4 evi soyan hırsız yakalandı

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüklerinin ortaklaşa yapılan çalışmaları neticesinde 5 ayrı ikametten hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

    5 evi soydu

    Çaycuma ilçesinde Evden Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Konut Dokunulmazlığının İhlali gibi suçlardan da kaydı bulunan ve ilçede de 5 ayrı ikametten hırsızlık olayının fail tespitine yönelik çalışma yapıldı.

    Zonguldak ta 4 evi soyan hırsız yakalandı #1

    Gözaltına alındı

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüklerinin yaptıkları ortak çalışmalarla, 5 ayrı ikametten hırsızlık olayının faili M.S. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki sorgusunun ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.S., tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

    Zonguldak ta 4 evi soyan hırsız yakalandı #2


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