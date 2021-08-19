Zonguldak'ta 4 yıldır yarım kalan yol yapımı mahalle sakinlerini çıldırttı

Çaycuma ilçesinde 4 yıldır mahallelerindeki yol bitirilmeyince mahalle sakinleri ayaklandı. verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen vatandaşlar, Artık sesimizi duyun" diye isyan ettiler.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tamamlanamayan yol çalışması mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

Velioğlu Mahallesi 19 yıldır belediye sınırlarına dahil edilmesine rağmen yolları yapılmadı. Bin 600 nüfuslu Velioğlu Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda 2017 yılında yol genişletme çalışmaları başlamıştı.

"HANGİ ÇAĞDAYIZ DA BU DURUMA MARUZ KALDIK"

4 yıldır yapılmayan yolları yüzünden Kadife sokakta bulunan hane sakinleri isyan etti. Sürekli verilen sözlerin yerine getirilmediğini dikkat çeken vatandaşlar; " Belediyeye gidip yetkililere durumumuzu izah ediyoruz. Aslında izah etmeye gerekte yok. Yolumuzun hali ortada. Sadece bizim sokağımızda 3 kişi engelli. Bu yolda tekerlekli sandalye kullanmak çok zor oluyor. Kışın çamurdan geçilmiyor. Hangi çağdayız bu duruma maruz kaldık aklımız almıyor. dediler.

"ARTIK SESİMİZİ DUYUN"

Sokağan bir an önce yapılmasını isteyen mahalle halkı, "Cimer'e bile başvurduk. Belediye başkanı Bülent Kantarcı 'ya bile ulaşıp durum hakkında bilgi verdik. Verdiği cevapta sadece güldü. 40 kişinin bulunduğu sokak nasıl bir günah işledi kimse ilgilenmiyor. Sadece istediğimiz sokağımızın yolunun yapılması. Artık sesimizi duyun yetkililerden bunu rica ediyoruz." ifadelerini kullandılar.