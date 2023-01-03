Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı

Zonguldak'ta "koyun keçi çiçeği" hastalığı nedeniyle 50 köyde, küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.

Zonguldak merkeze bağlı 6, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19, Kozlu'da 6 ve Devrek'te 19 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.

Aşılamalar yarın başlayacak

İHA'nın aktardığına göre; işletmenin bulunduğu bölgelerin yaklaşık 10 kilometre çevresinin kordon karantinaya alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, bu kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanacağı ve hayvanların aşılama çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi.