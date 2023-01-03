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    Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı

    Zonguldak'ta "koyun keçi çiçeği" hastalığı nedeniyle 50 köyde, küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.
    • 03.01.2023 - 22:52
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    Zonguldak'ta 50 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı

    Zonguldak merkeze bağlı 6, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19, Kozlu'da 6 ve Devrek'te 19 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı.

    Karadeniz Ereğli ilçesindeki Subaşı hayvan pazarı da geçici süreliğine kapatıldı.

    Aşılamalar yarın başlayacak

    İHA'nın aktardığına göre; işletmenin bulunduğu bölgelerin yaklaşık 10 kilometre çevresinin kordon karantinaya alındığı, hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, bu kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanacağı ve hayvanların aşılama çalışmalarına yarın başlanacağı bildirildi.

    Zonguldak ta 50 köyde küçükbaş hayvanlar karantinaya alındı #1


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