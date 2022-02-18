Zonguldak'ta 64 yıllık köprü yıkılacak

64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkılması planlanıyor. Köprünün yıkım çalışmalarının ise bir ay sürmesi bekleniyor.

Zonguldak kent merkezinde 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü, yıkılacak…

ODTÜ'nün 2014 tarihli hazırladığı raporunda bakım ve onarım yapılmasına dikkat çekilen köprü; risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatılmıştı.

‘ACİL YIKILMASI GEREKİYOR’

3 ile 3,5 tona kadar olan araçların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılan köprünün ani çökme tehlikesi bulunması sebebiyle acil olarak yıkılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Selim Alan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkım işlemlerini başlatmak istediklerini ifade etti.

Zonguldak'ta 64 yıl önce inşa edilen köprü, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak VİDEO

“ÇOK BÜYÜK BİR RİSK VAR”

Gazetecilere konuşan Alan, köprü altındaki esnafa ilişkin de Acılık semtinde yapımı devam eden iş merkezinde öncelik tanınacağını belirterek şöyle dedi:

“Köprüyle ilgili de artık yıkım şartnamesini hazırlıyoruz. ODTÜ tarafından bir rapor sunuldu. Oda bize çevre il müdürlüğümüze iletildi. Riskli yapı olarak kabul edildi. Bazen duyuyorum. Hocam yapma yıkma diye. Fevkani Köprüsü’nün yıkımı, Ömer Selim Alan'ın tasarrufunda değil. Burada çok büyük bir risk var. Meydana gelebilecek bu riski hiçbirimizin kestirmesi mümkün değil. Biz böyle bir risk olduğu için çevre bakanlığımızla ODTÜ'deki profesör hocalarımız rica ettiler. Detaylı bir köprü analizi yapıldı.

“YIKIM 1 AY SÜRECEK”

Köprünün güçlendirilmesi bile söz konusu değil. En acil şekilde yıkılması gerek. Mart ayı içerisinde köprü altı esnafımızla konuşacağız. Onları davet edeceğiz. Onlara kira yardımı kolaylıklar sağlayacağız. İş Merkezi projemizi de en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. İş Merkezi’nde onların bir ayrıcalığı olacak. Hiçbir arkadaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Onlara söz verdik. Köprü için 4-5 ay arkadaşlarımıza süre tanıyıp ticaretlerini tamamlayıp boşaltılmasını isteyeceğiz. Ağustos 15'i geçmemek istiyoruz. Yıkım da 1 ay sürecek. Sonra altyapı, üstyapı bağlantı yolları bunları alternatifini düşünmek istiyoruz.”