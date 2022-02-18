Euro
15.46
0.03%
Dolar
13.63
0.35%
Altın
831.38
0.26%
Borsa
2012
0.11%
Bitcoin
548.830
-4.92%
BTXN Coin
38.40
-0.05%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Zonguldak'ta 64 yıllık köprü yıkılacak

    64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkılması planlanıyor. Köprünün yıkım çalışmalarının ise bir ay sürmesi bekleniyor.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak'ta 64 yıllık köprü yıkılacak

    Zonguldak kent merkezinde 64 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü, yıkılacak…

    ODTÜ'nün 2014 tarihli hazırladığı raporunda bakım ve onarım yapılmasına dikkat çekilen köprü; risk sebebiyle 2012 yılında trafiğe kapatılmıştı.

    ‘ACİL YIKILMASI GEREKİYOR’

    3 ile 3,5 tona kadar olan araçların 30 kilometre hızı aşmamak kaydıyla 2014 yılında kullanımına açılan köprünün ani çökme tehlikesi bulunması sebebiyle acil olarak yıkılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Selim Alan, 15 Ağustos 2022 tarihine kadar yıkım işlemlerini başlatmak istediklerini ifade etti.

    Zonguldak'ta 64 yıl önce inşa edilen köprü, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak VİDEO

    “ÇOK BÜYÜK BİR RİSK VAR”

    Gazetecilere konuşan Alan, köprü altındaki esnafa ilişkin de Acılık semtinde yapımı devam eden iş merkezinde öncelik tanınacağını belirterek şöyle dedi:

    “Köprüyle ilgili de artık yıkım şartnamesini hazırlıyoruz. ODTÜ tarafından bir rapor sunuldu. Oda bize çevre il müdürlüğümüze iletildi. Riskli yapı olarak kabul edildi. Bazen duyuyorum. Hocam yapma yıkma diye. Fevkani Köprüsü’nün yıkımı, Ömer Selim Alan'ın tasarrufunda değil. Burada çok büyük bir risk var. Meydana gelebilecek bu riski hiçbirimizin kestirmesi mümkün değil. Biz böyle bir risk olduğu için çevre bakanlığımızla ODTÜ'deki profesör hocalarımız rica ettiler. Detaylı bir köprü analizi yapıldı.

    Zonguldak ta 64 yıllık köprü yıkılacak #1

    “YIKIM 1 AY SÜRECEK”

    Köprünün güçlendirilmesi bile söz konusu değil. En acil şekilde yıkılması gerek. Mart ayı içerisinde köprü altı esnafımızla konuşacağız. Onları davet edeceğiz. Onlara kira yardımı kolaylıklar sağlayacağız. İş Merkezi projemizi de en kısa zamanda bitirmeyi planlıyoruz. İş Merkezi’nde onların bir ayrıcalığı olacak. Hiçbir arkadaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Onlara söz verdik. Köprü için 4-5 ay arkadaşlarımıza süre tanıyıp ticaretlerini tamamlayıp boşaltılmasını isteyeceğiz. Ağustos 15'i geçmemek istiyoruz. Yıkım da 1 ay sürecek. Sonra altyapı, üstyapı bağlantı yolları bunları alternatifini düşünmek istiyoruz.”

    Zonguldak ta 64 yıllık köprü yıkılacak #2

    Zonguldak ta 64 yıllık köprü yıkılacak #3

    Zonguldak ta 64 yıllık köprü yıkılacak #4

    Zonguldak ta 64 yıllık köprü yıkılacak #5

    Zonguldak ta 64 yıllık köprü yıkılacak #6


    İlginizi Çekebilir

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Davetsiz girilemeyen Clubhouse'a ne oldu
    Teknoloji

    Davetsiz girilemeyen Clubhouse'a ne oldu

    AMD'nin pazar değeri ilk kez Intel’i geçti
    Teknoloji

    AMD'nin pazar değeri ilk kez Intel’i geçti

    Görüş Bildir