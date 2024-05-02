İHA
Zonguldak’ta aç kaldıkları tahmin edilen domuz sürüsü, ilçe merkezine indi.
O anlar kamerada
Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yiyecek arayan domuz sürüsü, o esnada bölgeden aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aracıyla evine dönen bir kişi duyduğu sesler üzerine baktığı tarafta domuz sürüsünü görünce şaşırdı.
Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, domuz sürüsünün o anlarını cep telefonu ile kayıt altına aldı.
Bir süre yiyecek arayıp oynayan domuzlar, aracı fark ettiklerinde ise hızla kaçtı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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