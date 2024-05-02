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Zonguldak’ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Zonguldak’ta aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi Zonguldak’ta aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine kadar indi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.