Zonguldak'ta aldığı kuzuları kurbanlık yapmaya kıyamadı

Geçen yıl kuzu iken alıp Kurban Bayramı için büyüttüğü koyunlara alışan adam, 'Ade' ve 'Bade' isimlerini verdiği kuzularını kesmeye kıyamıyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yat ve tekne imalatçılığı yapan Timur Arslan, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan önce iki kuzu aldı.

Satın aldığı kuzuları besleyerek büyüten Arslan, çok sevdiği kuzularını geçen bayram kesmeye kıyamadı.

BU BAYRAM DA KESMEYECEK

Yanından ayrılmayan koyunlara gözü gibi bakan Arslan, onlarla birlikte yüzüyor, deniz kenarında yürüyüş yapıyor. Timur Arslan, bu bayramda da koyunlarını kesmeyeceğini söyledi. Aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu anlatan Arslan, "Bunlar benim canım, ben bunları kesmeye kıyamıyorum." dedi.

"ÇOK GÜZEL YÜZME BİLİYORLAR"

Birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Arslan, 'Ade' ve 'Bade' ismini verdiği koyunlarının yüzmeyi çok sevdiğini anlatarak, "İnşallah yavru almak istiyoruz. Bana herkes bu yıl da 'kurbanlık yap' diyor ama ben bunları kuzuyken aldım ve gözüm gibi bakıyorum. Asla kurbanlık yapmayı düşünmüyorum. Kesmeye kıyamam. Her gün birlikte denize gidiyoruz. Çok güzel yüzme biliyorlar. Onlarla birlikte denizde yüzmek ve yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Bizi yüzerken görenler fotoğraflarımızı çekiyorlar." dedi.

































