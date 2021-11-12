Zonguldak'ta alkollü kadın, polise 'hainlik ediyorsun' dedi

Kdz. Ereğli ilçesinde, bir kadın alkolün etkisiyle kaza yaptı. Gerçekleşen olay sonrası bölgeye gelen polise itirazlarda bulunan kadın, "Arabamın haline bak, hainlik ediyorsun" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Kdz. Ereğli ilçesinde polis ile alkollü vatandaşın arasında ilginç diyalog yaşandı.

Alkollü olduğu öğrenilen B.K., otomobiliyle seyir halinde iken kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Zonguldak'ta alkollü kadın, polise 'hainlik ediyorsun' dediVİDEO



ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ARACINI BAĞLATMAMAK İÇİN DİRENDİ

Kazanın yaşandığı anda kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.

Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna "sen etme" yanıtını verince, polis memuru da "ben muayene etmeyeceğim" demesi gülüşmelere neden oldu.

"HAİNLİK YAPIYORSUN"

Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Sürücünün alkol metreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.

Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.