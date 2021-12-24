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    Zonguldak'ta ambulansın çıkamadığı buzlu rampada hastayı taşıdılar

    Zonguldak'ta fenalaşan 61 yaşındaki hasta, ambulansın buzlu zeminde evin önüne çıkamaması nedeniyle dik rampadan aşağıya ekipler ve vatandaşlar tarafından taşındı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 04:08
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 04:18
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    Zonguldak'ta ambulansın çıkamadığı buzlu rampada hastayı taşıdılar

    merkeze bağlı 467 Evler Mahallesi'nde rahatsızlanan 61 yaşındaki Necdet Akıllı’nın ailesi durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler buzlu zeminde aracı hareket ettiremeyince durumu UMKE ekiplerine bildirdi.

    UMKE ARACI ÇIKAMADI, VATANDAŞLAR HASTAYI TAŞIDI

    Destek için olay yerine gelen UMKE aracıda evin bulunduğu yere çıkmayınca çare hastayı taşımakta bulundu. Sedye dik rampadan vatandaşlar ve ekipler tarafından dikkatli şekilde ambulansa taşındı. İlk müdahalesi yapılan Akıllı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Zonguldak'ta ambulansın çıkamadığı buzlu rampada hastayı taşıdılar - VİDEO

    KEPÇE VE TUZLAMA EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI

    Öte yandan hastanın hastaneye kaldırılmasının ardından bölgeye kepçe ve tuzlama ekibi gelerek temizleme çalışması yaptı.

    Zonguldak ta ambulansın çıkamadığı buzlu rampada hastayı taşıdılar #1

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