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Zonguldak'ta arabası çekilen sürücü polislere sitem etti

Zonguldak'ta arabası çekilen sürücü polislere sitem etti

Zonguldak Ereğli'de yapılan denetimlerde ön camında film olduğu için durdurulan ve trafikten men edilen aracın sürücü, polislere sitem ederek "Tofaş havlusuna araba bağladılar" dedi.