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    Zonguldak'ta arabası çekilen sürücü polislere sitem etti

    Zonguldak Ereğli'de yapılan denetimlerde ön camında film olduğu için durdurulan ve trafikten men edilen aracın sürücü, polislere sitem ederek "Tofaş havlusuna araba bağladılar" dedi.
    • İHA
    • 16.06.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 22:42
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    Zonguldak'ta arabası çekilen sürücü polislere sitem etti

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Araç ve sürücüler didik didik aranırken, kusurlu araçlar trafikten men edildi.

    Ekipler tarafından sürücülere üst araması da yapılırken, araç kontrollerinde görülen eksikler üzerine cezai işlem uygulandı.

    ÖN CAMINDA YER ALAN FİLM NEDENİYLE DURDURULDU

    Durdurulan bir otomobilin ön camında yer alan cam filminin ‘kusurlu’ olarak nitelendirilmesinden dolayı söktürüldü. Denetime takılan 29 AF 067 plakalı Tofaş marka otomobil, trafiğe aykırı olması nedeniyle, polis ekipleri tarafından çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    Zonguldak'ta arabası çekilen sürücü polislere sitem etti VİDEO

    POLİSLERE SİTEM ETTİ: TOFAŞ HAVLUSUNA ARABA BAŞLADILAR

    Uygulamadan memnun olmadığını söyleyen araç sürücüsü İlker Alandağ, duruma tepki gösterdi. Alandağ yaptığı açıklamada, “Uygulamadan memnun değilim. O kadar aracı basık egzosu olanlara yol verdiler, aracımızın plakası 29 diye, hafiften kusurlu diye arabamızı bağladılar. Tofaş havlusuna araba bağladılar. Emniyetimize zeval gelmesin. Bedava araba bağlattık. Havludan ceza yedik” şeklinde konuştu.

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