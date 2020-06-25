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    Zonguldak'ta aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

    Zonguldak'ta otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 00:02
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    Zonguldak'ta aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı #1

    Zonguldak Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, park halindeki 27 VD 556 plakalı aracın içerisinde kedi sesi gelmeye başladı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi aracın motorundan kurtardı.

    İtfaiye ekiplerinin özverili davranışı vatandaşlar tarafından takdir topladı.

    Zonguldak'ta aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı #2

    Zonguldak'ta aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı #3

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