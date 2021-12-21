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    Zonguldak'ta araçlar saatlerce trafikte bekledi

    Zonguldak-Sapça yolunda kar lastiği ve zinciri olmayan tırların yolda kalması sonucu uzun saatlerce trafik oluştu, vatandaşlar mağdur oldu.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 20:23
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    Zonguldak'ta araçlar saatlerce trafikte bekledi

    Zonguldak kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi.

    ZİNCİR KONTROLÜ YAPILDI

    Yüksek rakımda olan Sapça yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken polis ekipleri, Zonguldak yönüne giden tırların geçişine izin vermedi.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Diğer araçlar da yapılan kontrollerin ardından geçişlerine izin verilirken saatlerce trafikte kalan vatandaşlar uzun araç kuyruğunda mağdur oldu.

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