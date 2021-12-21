Haberler

İç Haber

Zonguldak'ta araçlar saatlerce trafikte bekledi

Zonguldak'ta araçlar saatlerce trafikte bekledi

Zonguldak-Sapça yolunda kar lastiği ve zinciri olmayan tırların yolda kalması sonucu uzun saatlerce trafik oluştu, vatandaşlar mağdur oldu.