Zonguldak’ta aranan çocuk istismarcısı Edirne’de yakalandı
Zonguldak'ta çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan zanlı, Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından yakalandı.
- DHA
- 01.06.2021 - 19:31
Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu’nca ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan T.A.’nın ilçedeki bir iş yerinde çalıştığı belirlendi.
YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
T.A., polis tarafından iş yerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.