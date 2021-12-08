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Zonguldak'ta aranan zanlı, kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı

Zonguldak'ta aranan zanlı, kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan bir kişinin ihbar üzerine olay yerine gelen polisin kimlik sorgulaması sonucu 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.