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    Zonguldak'ta aranan zanlı, kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan bir kişinin ihbar üzerine olay yerine gelen polisin kimlik sorgulaması sonucu 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 18:48
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    Zonguldak'ta aranan zanlı, kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı

    Ereğli ilçe merkezinde kız arkadaşı ile tartışan Y.Y.’yi vatandaşlar, polise ihbar etti.

    4 AYRI SUÇTAN 9 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları sorgulamada Y.Y.’nin 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası aldığı ve yakalamasının bulunduğunu tespit etti.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zonguldak ta aranan zanlı, kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı #1

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