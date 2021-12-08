Zonguldak'ta aranan zanlı, kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan bir kişinin ihbar üzerine olay yerine gelen polisin kimlik sorgulaması sonucu 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
- İHA
- 08.12.2021 - 18:48
Ereğli ilçe merkezinde kız arkadaşı ile tartışan Y.Y.’yi vatandaşlar, polise ihbar etti.
4 AYRI SUÇTAN 9 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları sorgulamada Y.Y.’nin 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası aldığı ve yakalamasının bulunduğunu tespit etti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.