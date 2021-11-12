Zonguldak'ta bariyerlere çarpan araç takla attı: 5 yaralı

Alaplı ilçesinde seyir halindeki araç kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaşanan olay sonrası yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Alaplı Ölüce Karayolu Akçakoca istikametinde İbrahim C. (34) idaresindeki 67 ACF 251 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ TERS DÖNEREK SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil, 150 metre boyunca sürüklenerek yol kenarındaki arazide durabildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İbrahim C. ile araçtaki aynı aileden S.C. (35), R.C.(4), R.C (7), R.C. (9). yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Ereğli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrasında yol üzerinde jandarma güvenliği sağlarken, ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.