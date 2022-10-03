Zonguldak'ta bıçaklı saldırgan kendisini de yaraladı
Zonguldak Ereğli'de kavga ettiği Yunus Emre Ç.'yi bıçaklayan Veysel K., kendi elini de kesti. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
- 03.10.2022 - 21:19
- Güncelleme : 03.10.2022 - 21:56
Akşam saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Veysel K. ve 19 yaşındaki Yunus Emre Ç. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Saldırgan kendini de yaraladı
Tartışma kavgaya dönüşünce Veysel K. belinden çıkarttığı bıçakla Yunus Emre Ç.’yi karın bölgesinden bıçakladı. Bu sırada Veysel K. kendi elini de kesti.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. DHA'nın haberine göre, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanende tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.