Haberler

İç Haber

Zonguldak'ta bıçaklı saldırgan kendisini de yaraladı

Zonguldak'ta bıçaklı saldırgan kendisini de yaraladı

Zonguldak Ereğli'de kavga ettiği Yunus Emre Ç.'yi bıçaklayan Veysel K., kendi elini de kesti. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.