Zonguldak'ta bir akaryakıt istasyonuna yılan girdi

Zonguldak'ta bir akaryakıt istasyonuna yılan girdi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışanların soyunma odasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Zonguldak Alaplı’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonda çalışanlara ait soyunma odasında yılan görüldü.

YILANI GÖREN YETKİLİLERİ ARADI

Soyunma odasına giren yılanı gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı.

YAKALANAN YILAN, DOĞAYA SALINDI

Elbise dolabı altına giren yılanı, aparat yardımıyla dışarıya işyerinden çıkartıldıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı. İş yeri sahibi Tarık Yazıcı ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Zonguldak'ta yılan, akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına girdi VİDEO