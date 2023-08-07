Zonguldak’ta bir kadın, yolda yürürken 38 bin TL’lik cep telefonu buldu 43 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, yolda yürürken 38 bin TL değerinde IPhone 12 marka telefon buldu. Kadın, telefonu kaybeden sahibine ulaştırmayı başardı.

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İHA

Teknolojik cihazların fiyatı arttı, elde olanlar daha da kıymetlendi.

Buna rağmen küçük talihsizlikler de yaşanmaya başladı.

IPhone 12'sini düşürdü

Zonguldaklı bir esnaf, 38 bin TL değerinde IPhone 12 telefonunu düşürdü.

O telefonu, Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak’taki kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Sevim Saraçlı buldu.

Telefonu buldu, zabıtaya koştu

Büyük şaşkınlık yaşayan 43 yaşındaki kadın, telefonu yerden aldı ve sahibine ulaşmaya çalıştı.

Ancak tuş kilidi nedeni ile cihazı açamayan kadın, Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gitti.

Sahibi, kendi telefonunu aradı

Sevim Saraçlı, belediye binasının önüne geldiği sırada ise sahibi kendi telefonunu aradı.

Saraçlı’ya ulaşan kişi, telefonun kendisinin olduğunu söyleyerek belediye binası önünde buluşup telefonunu almak istediğini ifade etti.

Kent merkezinde esnaflık yapıyor

Kent merkezinde esnaflık yaptığı öğrenilen ve ismini vermek istemeyen kişi, çok geçmeden telefonunu Saraçlı’dan aldı.

Esnaf, duyarlı davranışından dolayı Saraçlı’ya teşekkür etti.

"Henüz parasının ödenmediğini söyledi"

Başından geçenleri anlatan Sevim Saraçlı, “Yokuş aşağıya iniyordum, yol kenarında buldum. Telefonun sahibi aradı. Telefonu açtım ve belediye müdürlüğüne vereceğimi söyledim. Geldi aldı telefonunu, çok mutlu oldu. Henüz parasının ödenmediğini söyledi.” dedi.