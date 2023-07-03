Zonguldak'ta bir kişi 80 yaşındaki babasını bıçakladı

İHA
Zonguldak'ta yaşanılan baba oğul kavgasında kan aktı..
Çaycuma ilçesi Geriş köyü Salihoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında eskiye dayalı husumet olan B80 yaşındaki baba N.K. ile oğlu O.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından yaralanan baba N.K. yerde kanlar içerisinde kaldı.
Bıçaklanan babanın durumu ağır
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba N.K. ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen baba bir süre sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Oğul gözaltında
Şüpheli oğul O.A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.