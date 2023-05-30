Zonguldak'ta bir kişi elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı Zonguldak'ta bir kişi, elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Vatandaşlar panikle kaçışırken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA Zonguldak'ta yaşanılan olayda şans eseri kimseye kurşun isabet etmedi.. Saat 21.00 sıralarında Bülent Y., eline aldığı pompalı tüfekle Tahir Karaoğuz Sokak Gazipaşa Caddesi üzerinde rastgele havaya ateş açmaya başladı. Caddede silah seslerini duyan vatandaşlar panikle kaçışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada Bülent Y. elindeki tüfekle havaya yaklaşık 8 el ateş açtı. Ateş açtıktan sonra taksi durağında bekledi Şüpheli, olaydan sonra taksi durağında beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bülent Y.'yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi Ekipler, çevredeki bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipler, şerit çekilerek kapatılan sokakta delil niteliğindeki boş kovanları topladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.