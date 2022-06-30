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    Zonguldak'ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı

    Zonguldak Ereğli'de sokakta eşiyle tartışan S.A., fenalık geçirdi. Kadın, hastaneye kaldırılırken, erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı.
    • 30.06.2022 - 17:59
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    Zonguldak'ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde meydana gelen olayda, S.A. ile ismi öğrenilemeyen eşi, sokakta tartışmaya başladı.

    Eşiyle tartışıp fenalaştı

    Tartışmanın büyümesiyle çevredekilerin müdahale ettiği taraflar ayrılırken, S.A. polis çağırılmasını istedi. Bu sırada S.A., fenalaşarak yere yığıldı.

    Yakında bulunan sağlık ocağı çalışanları, S.A.’ya ilk müdahalede bulundu. Eşi ise bu sırada S.A.’nın başından ayrılmadı, sedyeye konulmasına yardımcı oldu. S.A., sağlık ekibi tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

    Ablasını baygın görünce eniştesine saldırdı

    S.A.’nın olay yerine gelen erkek kardeşi ise eniştesine tepki göstererek, saldırmaya çalıştı.

    DHA'nın haberine göre araya giren polisler, S.A.’nın erkek kardeşine engel oldu. Polis ekipleri, henüz şikayette bulunmayan S.A.’nın bilgilerini alarak olay yerinden ayrıldı.

    Zonguldak ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı #1

    Zonguldak ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı #2

    Zonguldak ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı #3

    Zonguldak ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı #4

    Zonguldak ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı #5

    Zonguldak ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı #6

    Zonguldak ta bir kişi, fenalaşan ablasını görünce eniştesine saldırdı #7


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