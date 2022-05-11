Zonguldak'ta bir kişi geyik ve karaca kafalarıyla yakalandı

Zonguldak'ta bir kişi geyik ve karaca kafalarıyla yakalandı

Zonguldak'ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser ve koruma altındaki hayvanların kafaları ve ayakları ele geçirildi. N.S. isimli kişiye 180 bin lira ceza kesildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan N.S.’ye ait Devrek ilçesindeki eve baskın yapıldı.

Evde geyik ve karaca kafaları bulundu

Yapılan aramalarda haç motifli Bizans dönemine ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar bulunan etnografik özellikli sini, Arapça yazıların olduğu el yazması kitap ile tarihi eser niteliği taşıyan 1 toprak küp, 11 fosil, 6 sikke, 1 tabanca, 2 kılıç ile 3 kızıl geyik kafası, 3 karaca kafası, 6 geyik ayağı ve 4 karaca ayağı ile 6 ruhsatsız tüfek geçirildi.

180 bin lira ceza kesildi

DHA'nın haberine göre, hayvan kalıntıları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken, N.S.'ye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 180 bin TL para cezası kesildi, Hakkında soruşturma başlatıldı.